Тоттенхэм подписал игрока молодежной сборной Хорватии

Однако к клубу он присоединится только в 2025 году.

Тоттенхэм подписал контракт с Лукой Вушковичем, пишет Фабрицио Романо.

16-летний защитник Хайдука и молодежных сборных Хорватии присоединится к клубу лишь в 2025 году.

На счету юного таланта уже 31 матч и девять забитых голов, Трансфермаркт оценивает игрока в 5 млн евро.

Однако в текущем сезоне Лука еще не играл из-за полученной травмы. Однако за Хайдук у него уже 11 матчей.

Ранее также сообщалось об интересе Тоттенхэма к португальскому нападающему.

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