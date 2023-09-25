iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тоттенхэм подписал игрока молодежной сборной Хорватии

Однако к клубу он присоединится только в 2025 году.
Сегодня, 14:46
Лука Вушкович / Getty Images
Лука Вушкович / Getty Images

Тоттенхэм подписал контракт с Лукой Вушковичем, пишет Фабрицио Романо.

16-летний защитник Хайдука и молодежных сборных Хорватии присоединится к клубу лишь в 2025 году.

На счету юного таланта уже 31 матч и девять забитых голов, Трансфермаркт оценивает игрока в 5 млн евро.

Однако в текущем сезоне Лука еще не играл из-за полученной травмы. Однако за Хайдук у него уже 11 матчей.

Ранее также сообщалось об интересе Тоттенхэма к португальскому нападающему.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм

Статьи по теме

Артета признался, что Райс попросил заменить его в перерыве матча с Тоттенхэмом Артета признался, что Райс попросил заменить его в перерыве матча с Тоттенхэмом
Зинченко - один из лучших игроков Арсенала в матче против Тоттенхэма Зинченко - один из лучших игроков Арсенала в матче против Тоттенхэма
Арсенал с Зинченко не сумел одержать победу в северо-лондонском дерби Арсенал с Зинченко не сумел одержать победу в северо-лондонском дерби
Постекоглу: Мы выйдем и запугаем Арсенал до смерти Постекоглу: Мы выйдем и запугаем Арсенал до смерти
Помочь журналистам

Видео

Чжилей эффектным нокаутом победил Джойса в реванше: видео лучших моментов боя
Чжилей эффектным нокаутом победил Джойса в реванше: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко опустились, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла Украине первые очки группового этапа еврокубков
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко потерял несколько позиций
просмотров

Последние новости

Европа15:44
Лежа в кровати: Ванда Нара похвасталась фотографиями в нижнем белье
Европа15:25
Лига 1 может дисквалифицировать двоих новичков ПСЖ
Украина15:18
Алиев: Милевский уже в больнице, состояние тяжелое
Европа15:03
Манчестер Юнайтед планирует наградить молодого игрока новым контрактом
Евро-202415:01
Ребров объявил состав сборной Украины на матчи квалификации Евро-2024
Европа14:46
Тоттенхэм подписал игрока молодежной сборной Хорватии
Формула 114:40
Леклер: Подумал, что Ферстаппен сошел с дистанции, потому надеялся на подиум
Европа14:04
Интер может получить нового владельца
Европа14:04
Клопп: Нуньес делает огромные шаги вперед - он стал угрозой
Европа13:51
Артета признался, что Райс попросил заменить его в перерыве матча с Тоттенхэмом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK