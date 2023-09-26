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Ювентус - Лечче: обзор и результат матча чемпионата Италии

"Зебры" провели доминирующий перформанс, но забили лишь однажды.
Вчера, 23:46
Ювентус - Лечче
Ювентус - Лечче

В рамках 6 тура чемпионата Италии Ювентус на своем поле встретился с Лечче.

"Зебры" с первых минут матча начали доминировать над своим соперником и имели прекрасный шанс забить на 28 минуте.

Федерико Кьеза получил мяч в штрафной площадке, избавился от опеки и пробил в правый угол, но мяч прошел мимо створа ворот.

Уже во втором тайме хозяева все же добились своего благодаря голу Аркадиуша Милика после паса Адриена Рабьо.

На этом команды ограничились, и единственный момент, на котором еще стоит заострить внимание - вторая желтая и соответственно красная карточка игрока Лечче Мохаммеда Каба, полученная уже в компенсированное время.

Статистика матча чемпионата Италии Ювентус - Лечче

Ювентус - Лечче 1:0

Голы: Милик, 58

xG: 1.50 - 0.08
Удары: 12 - 2
Удары в створ: 5 - 0
Владение мячом: 50% - 50%

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