Ювентус - Лечче: обзор и результат матча чемпионата Италии
В рамках 6 тура чемпионата Италии Ювентус на своем поле встретился с Лечче.
"Зебры" с первых минут матча начали доминировать над своим соперником и имели прекрасный шанс забить на 28 минуте.
Федерико Кьеза получил мяч в штрафной площадке, избавился от опеки и пробил в правый угол, но мяч прошел мимо створа ворот.
Уже во втором тайме хозяева все же добились своего благодаря голу Аркадиуша Милика после паса Адриена Рабьо.
На этом команды ограничились, и единственный момент, на котором еще стоит заострить внимание - вторая желтая и соответственно красная карточка игрока Лечче Мохаммеда Каба, полученная уже в компенсированное время.
Статистика матча чемпионата Италии Ювентус - Лечче
Ювентус - Лечче 1:0
Голы: Милик, 58
xG: 1.50 - 0.08
Удары: 12 - 2
Удары в створ: 5 - 0
Владение мячом: 50% - 50%
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