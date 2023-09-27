Антони готов сотрудничать с полицией по делу об обвинении в изнасиловании

Вингер Манчестер Юнайтед Антони даст показания по делу об обвинениях в насилии. Об этом сообщает издание The Times.

Футболист согласился встретиться с полицией Большого Манчестера и сотрудничать в правоохранительными органами. Игрок сборной Бразилии даже готов отдать свой телефон полиции, чтобы помочь в расследовании.

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Отметим, несмотря на сотрудничество с полицией его не вернут в обойму клуба. Отстранение Антони все еще в силе.

Напомним, сразу несколько женщин обвиняют Антони в том, что он совершал насилие над ними.

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