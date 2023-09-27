Милан отчитался о первом формальном шаге на пути постройки нового стадиона
Итальянский Милан объявил, что сделал первый шаг на пути к постройке нового стадиона.
Сегодня клуб представил свой проект городскому совету. План включает в себя не только постройку нового стадиона на 70 тысяч мест, но и развитие целого района города.
"Россонери" убеждены, что сумеют облагородить район Сан-Франческо, который находится в упадочном состоянии.
Клуб построит вокруг стадиона развитию инфраструктуру, включая железнодорожную развязку, а также центр производства экологически чистой энергии.
В целом новый стадион Милана будет самым экологичным в Италии и одним из самых экологичных во всей Европе.
Ранее, напомним, "россонери" заработали непростые очки в матче против Кальяри.
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