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Кальяри - Милан 1:3: обзор матча и результат игры 27.09.2023

"Россонери" совершили камбек в выездном поединке Серии А.
Сегодня, 21:42
Милан обыграл Кальяри / Getty Images
Милан обыграл Кальяри / Getty Images

В среду, 27 сентября, Милан в рамках шестого тура Серии А встречался на выезде с Кальяри.

Подопечные Стефано Пиоли уступали по ходу встречи, но сумели совершить камбек, одержав в итоге волевую победу 3:1.

Команда Клаудио Раньери открыла счет на 29-й минуте встречи после точного удара Зито Лувумбо, но еще до перерыва "россонери" отыгрались и вышли вперед усилиями Ноа Окафора и Фикайо Томори. Во втором тайме Рубен Лофтус-Чик закрепил преимущество гостей.

После этой победы Милан набрал 15 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Серии А. Кальяри с двумя баллами расположился на последнем месте.

Статистика матча Кальяри - Милан 6-го тура чемпионата Италии

Кальяри - Милан 1:3

Голы: Лувумбо 29 - Окафор 40, Томори 45, Лофтус-Чик 60

Ожидаемые голы (xG): 0.80 - 2.17
Владение мячом: 33% - 67%
Удары: 16 - 17
Удары в створ: 6 - 6
Фолы: 13 - 6

Кальяри: Радунович, Дзаппа (Ди Пардо 81), Доссена, Витьеска (Ористаньо 46), Хацидиакос, Ауджелло, Нандес, Макумбу (Дейола 84), Сулемана (Виола 67), Петанья (Шомуродов 67), Лувумбо

Милан: Спортьелло, Флоренци, Тиав, Томори, Эрнандес (Бартезаги 84), Адли (Побега 58), Лофтус-Чик, Рейндерс (Муса 59), Чуквуэзе (Леау 69), Окафор, Пулишич (Ромеро 69)

Предупреждения: Витьеска 42, Дзаппа 53, Ористаньо 78 - Лофтус-Чик 48.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан кальяри чемпионат Италии Серия А

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