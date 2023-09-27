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Гаттузо возглавил клуб из Лиги 1

Итальянцу придется решать многочисленные проблемы Марселя.
Вчера, 23:00
Дженнаро Гаттузо / om.net
Дженнаро Гаттузо / om.net

Дженнаро Гаттузо официально представлен в качестве тренера Марселя.

Интересно, что ранее легендраный итальянец мог возглавить соперников Марселя Лион, но фанаты выступили против этого назначения.

О каких-либо подпробностях соглашения Гаттузо с клубом сообщать не стали. Отметим, что ранее итальянец покинул Валенсию всего через полгода после назначения.

После 6 туров Лиги 1 Марсель занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. Гаттузо предстоит много работы, чтобы исправить ошибки своего предшественика Марселино, который уволился неделей ранее.

Ранее также сообщалось, что другой итальянский специалист может возглавить мадридский Реал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дженнаро Гаттузо

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