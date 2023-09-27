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Экс-тренер Шахтера может возглавить Реал

Де Дзерби попал в сферу интересов "сливочных".
Сегодня, 14:55
Роберто Де Дзерби / Getty Images
Роберто Де Дзерби / Getty Images

Главный тренер Брайтона Роберто де Дзерби может летом возглавить Реал. Об этом сообщает журналист журналист Хесус Гальего.

"На рынке есть и другие тренеры, которые также нравятся мадридскому Реалу. Тренеры, за которыми они следят и у которых нет прошлого в Реале, что иногда может служить аргументом "за" или "против".

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"Де Дзерби – топовый специалист, а его команда играет зрелищно", – заявил Гальего в интервью El Larguero.

Напомним, по окончании сезона действующий тренер Реала Карло Анчелотти покинет клуб и станет у руля сборной Бразилии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Брайтон Реал Мадрид Роберто де Дзерби

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