Экс-тренер Шахтера может возглавить Реал

Главный тренер Брайтона Роберто де Дзерби может летом возглавить Реал. Об этом сообщает журналист журналист Хесус Гальего.

"На рынке есть и другие тренеры, которые также нравятся мадридскому Реалу. Тренеры, за которыми они следят и у которых нет прошлого в Реале, что иногда может служить аргументом "за" или "против".

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"Де Дзерби – топовый специалист, а его команда играет зрелищно", – заявил Гальего в интервью El Larguero.

Напомним, по окончании сезона действующий тренер Реала Карло Анчелотти покинет клуб и станет у руля сборной Бразилии.

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