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Реал определился с кандидатурой преемника Анчелотти

Королевский клуб хочет пригласить своего бывшего игрока, который успешно работает в немецкой Бундеслиге.
Вчера, 20:05
Хаби Алонсо / Getty Images
Хаби Алонсо / Getty Images

Мадридский Реал надеется сделать Хаби Алонсо следующим тренером команды, сообщает Sky Sports со ссылкой на Marca.

По информации источника, нынешний тренер леверкузенского Байера должен будет заменить Карло Анчелотти, который покинет пост наставника "бланкос" по окончанию нынешнего сезона.

Напомним, что следующим летом итальянец возглавит сборную Бразилии. 

Хаби Алонсо произвел впечатление на руководство Реала с тех пор, как возглавил Байер в прошлом сезоне. А до назначения Анге Постекоглу испанца связывали с работой в Тоттенхэме.

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Но, как сообщается, Алонсо собирается вернуться на Сантьяго Бернабеу, где в качестве игрока он выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов.

Однако королевскому клубу придется выдержать конкуренцию со стороны мюнхенской Баварии, которая намерена пригласить Алонсо в случае увольнения Томаса Тухеля.

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