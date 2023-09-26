Реал повторно потерял турецкого таланта из-за травмы

Реал повторно потерял на несколько недель полузащитника Арду Гюлера, который после перехода из Фенербахче пока так и не смог дебютировать за мадридскую команду.

Турецкий футболист, недавно вернувшийся из лазарета, снова получил травму во время тренировки "сливочных".

Как сообщает официальный сайт, 18-летний игрок прошел медицинское обследование, по итогам которого ему диагностировали повреждение прямой мышцы левого бедра.

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Ожидается, что на восстановление Гюлеру потребуется три-четыре недели.

Напомним, что летом после перехода в Реал турецкий хавбек получил повреждение мениска, был вынужден перенести хирургическое вмешательство и пока не сыграл ни одного матча за мадридскую команду.

Реал заплатил Фенербахче за Гюлера 20 миллионов евро без учета различных бонусов и заключил с игроком контракт до лета 2029 года.

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