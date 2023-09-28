Экс-игрок Шахтера помог своему клубу не проиграть в первом матче полуфинала Кубка Либертадорес

В ночь с 27 на 28 сентября состоялось бразильское противостояние между Флуминенсе и Интернасьоналем в рамках полуфинала Кубка Либертадорес.

Команды порадовали своих и нейтральных болельщиков изобилием забитых мячей, сыграв вничью со счетом 2:2.

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Второй гол в составе номинальных гостей забил экс-хавбек Шахтера Алан Патрик.

Отметим, что это был первый матч в рамках 1/2 финала. Ответный матч состоится в ночь с 4 на 5 октября.

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