Осасуна - Атлетико 0:2: обзор матча и результат игры 28.09.2023

При далеко не лучшей игре мадридский клуб одержал одиннадцатую победу подряд над памплонцами.

В четверг, 28 сентября, на Эстадио Эль Садар прошел матч седьмого тура испанской Ла Лиги, в котором сошлись Осасуна и Атлетико.

Данный поединок команда Диего Симеоне точно не может занести себе в актив в плане игры. Но в футболе начисляют очки за результат, а не за то, как ты играешь. Именно этим принципом руководствовались "матрасники".

При этом первый гол лежит полностью на совести голкипера Осасуны Аитора Фернандеса: сначала он неудачно вынес мяч из собственной штрафной, после чего он не справился с навесом от Коке.

Этим тут же воспользовался Антуан Гризманн, отправивший мяч в сетку ворот.

После перерыва хозяева поля продолжили владеть инициативой, и им даже удалось забить гол, но он был отменен из-за фола на Акселе Витселе.

Это решение судьи не понравилось главному тренеру Осасуны Ягобе Аррасате - наставник высказал арбитру все, что он думает. За свои слова Аррасате увидел перед собой красную карточку.

А спустя несколько минут гости удвоили свое преимущество: Гризманн запустил по флангу Самуэля Лино. Тот в свою очередь заметил в центре свободного Родриго Рикельме. Получив передачу молодой испанец обыграл вратаря и поставил точку в этом матче.

Такое развитие событий ударило по нервам некоторых игроков. Так, буквально за пару минут Альваро Мората получил две желтые карточки, а Чими Авила грубо сыграл против того же Мораты и получил прямую красную.

В итоге Атлетико одержал непростую победу, которая подняла его с тринадцатью очками на пятое место - у мадридцев остается матч в запасе. Осасуна в свою очередь идет четырнадцатой, заработав семь баллов.

Статистика матча Осасуна - Атлетико седьмого тура Ла Лиги

Осасуна - Атлетико 0:2

Гол: Гризманн, 20, Рикельме, 81.

Ожидаемые голы (xG): 0,85 - 1,30

Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 13 - 5

Удары в створ: 2 - 3

Фолы: 14 - 4

Осасуна: Фернандес - Аресо, Катена, Гарсия, Крус - Ибаньес (Монкайола, 66), Торро (Муньос, 66), Орос (Рауль, 90+1) - Авила, Будимир (Р. Гарсия, 80), Мохика (Барха, 79).

Атлетико: Облак - Молина (Аспиликуэта, 60), Хименес, Витсель, Эрмосо, Лино - Льоренте (Рикельме, 67), Коке, Сауль - Мората, Гризманн.

Предупреждение: Катена, Орос, Фернандес - Лино, Мората.

Удаления: Авила, 86 (грубая игра) - Мората, 86 (вторая желтая).

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