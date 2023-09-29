Ювентус продолжает следить за прогрессом Судакова

Если хавбек Шахтера продолжит расти в игровом плане, гранд итальянского футбола может попытаться приобрести его.

С уходом Анхеля Ди Марии туринский Ювентус лишился игрока, способного на дриблинг, удары и ассисты.

В связи с возникшей ситуацией "бьянконери" обратили свое внимание на Украинскую Премьер-лигу.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Ювентус продолжает интересоваться хавбеком Шахтера Георгием Судаковым, который был охарактеризован как "смесь качества и потенциала".

Итальянский клуб наблюдает за 21-летним игроком. В частности, Ювентус следит за его выступлениями в Лиге чемпионов и в составе сборной Украины.

Судаков не единственный, кем интересуются туринцы, но он определенно находится среди главных целей интереса.

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Однако Ювентус в курсе того, что Шахтер может запросить огромную сумму за своего игрока, и потому "старая синьора" не исключает варианта с возвращением к кандидатуре вингера Сасуоло Доменико Берарди, которого не удалось приобрести минувшим летом.

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