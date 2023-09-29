Ювентус продолжает следить за прогрессом Судакова
С уходом Анхеля Ди Марии туринский Ювентус лишился игрока, способного на дриблинг, удары и ассисты.
В связи с возникшей ситуацией "бьянконери" обратили свое внимание на Украинскую Премьер-лигу.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Ювентус продолжает интересоваться хавбеком Шахтера Георгием Судаковым, который был охарактеризован как "смесь качества и потенциала".
Итальянский клуб наблюдает за 21-летним игроком. В частности, Ювентус следит за его выступлениями в Лиге чемпионов и в составе сборной Украины.
Судаков не единственный, кем интересуются туринцы, но он определенно находится среди главных целей интереса.
Читай также: Экс-игрок Шахтера помог своему клубу не проиграть в первом матче полуфинала Кубка Либертадорес
Однако Ювентус в курсе того, что Шахтер может запросить огромную сумму за своего игрока, и потому "старая синьора" не исключает варианта с возвращением к кандидатуре вингера Сасуоло Доменико Берарди, которого не удалось приобрести минувшим летом.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!