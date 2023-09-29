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Футбол

Гвардиола вновь выразил недовольство игровым графиком футболистов

Испанский специалист заступился за своих подопечных.
Вчера, 22:55
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался касаемо тяжелого игрового графика для футболистов.

"Идея по сокращению количества матчей была бы хороша для футболистов. Но ничего не изменится.

Игроки, возможно, должны что-то сделать, и тогда, может быть, что-то произойдет. Без игроков шоу не может продолжаться, поэтому это зависит от них.

Это большой бизнес. У них большие зарплаты. Нам говорят не жаловаться, поскольку мы зарабатываем много денег. Качество нужно защищать, но все идет противоположным путем".

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"Женская сборная Испании хотела перемен, и они добились перемен. Вот так это работает. Футболисты должны решить, будут ли они действовать для защиты будущих поколений. Федерации ничего не изменят.

Бывает, что футболист может пожаловаться, что не сыграл после того, как пропустил один матч. Но футболисты будущего прочувствуют такой график, когда проведут по 60 матчей за сезон.

Если игроки хотят что-то изменить, то в футболе они единственные, кто может это сделать", – сказал испанец в интервью Sky Sports.

Напомним, Манчестер Сити в течение последней недели провел сразу три матча: два в рамках АПЛ и один в Кубке Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Пеп Гвардиола

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