Ньюкасл - Манчестер Сити: результат матча

В среду, 27 сентября, Ньюкасл принимал дома Манчестер Сити в рамках Кубка английской лиги.

В первые 20 минут матча на каждом участке поля шла непримиримая борьба, "сороки" не собирались особо уступать более именитому сопернику. Однако вскоре уже вовсю пришлось включаться Поупу в игру, хотя откровенными голевыми моментами первый тайм не мог похвастать.

А вот во втором тайме Ньюкасл неожиданно открыл счет. Жоэлинтон отлично разобрался с защитой "горожан" и прострелил прямо на Исака, которому оставалось лишь замкнуть в пустые. А еще через три минут швед чуть было не удвоил преимущество своей команды.

Сити пытался отвечать, но интересно, что и Нькасл продолжал стараться играть агрессивно. В итоге боевая и заслуженная победа "сорок".

Статистика матча Кубка английской лиги Ньюкасл - Манчестер Сити

Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0

Гол: Исак, 53

xG: 1.12 - 0.58

Удары: 5 - 9

Удары в створ: 4 - 2

Владение мячом: 33% - 67%

Ньюкасл: Поуп - Ливраменто, Дамметт (Шер, 90+4), Ласселс, Таргетт - Тонали (Андерсон, 90), Майли (Бруно Гимараэс, 46), Холл (Гордон, 46) - Мерфи, Жоэлинтон, Исак (Альмирон, 62).

Манчестер Сити: Ортега - Аке (Матеуш Нунеш, 68), Аканджи, Гвардиол, Льюис - Серхио Гомес, Ковачич (Доку, 68), Филлипс - Грилиш, Бобб, Альварес (Фоден, 73).

Предупреждения: Гимараэш, 69, Тонали, 82 - Аканжи, 65, Филлипс, 66, Гвардиола, 79

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