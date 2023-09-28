iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ньюкасл - Манчестер Сити: результат матча

"Сороки" показали очень уверенную игру против команды Гвардиолы.
Сегодня, 00:00
Ньюкасл - Манчестер Сити / Getty Images
Ньюкасл - Манчестер Сити / Getty Images

В среду, 27 сентября, Ньюкасл принимал дома Манчестер Сити в рамках Кубка английской лиги.

В первые 20 минут матча на каждом участке поля шла непримиримая борьба, "сороки" не собирались особо уступать более именитому сопернику. Однако вскоре уже вовсю пришлось включаться Поупу в игру, хотя откровенными голевыми моментами первый тайм не мог похвастать.

А вот во втором тайме Ньюкасл неожиданно открыл счет. Жоэлинтон отлично разобрался с защитой "горожан" и прострелил прямо на Исака, которому оставалось лишь замкнуть в пустые. А еще через три минут швед чуть было не удвоил преимущество своей команды.

Сити пытался отвечать, но интересно, что и Нькасл продолжал стараться играть агрессивно. В итоге боевая и заслуженная победа "сорок".

Статистика матча Кубка английской лиги Ньюкасл - Манчестер Сити

Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0

Гол: Исак, 53

xG: 1.12 - 0.58
Удары: 5 - 9
Удары в створ: 4 - 2
Владение мячом: 33% - 67%

Ньюкасл: Поуп - Ливраменто, Дамметт (Шер, 90+4), Ласселс, Таргетт - Тонали (Андерсон, 90), Майли (Бруно Гимараэс, 46), Холл (Гордон, 46) - Мерфи, Жоэлинтон, Исак (Альмирон, 62).

Манчестер Сити: Ортега - Аке (Матеуш Нунеш, 68), Аканджи, Гвардиол, Льюис - Серхио Гомес, Ковачич (Доку, 68), Филлипс - Грилиш, Бобб, Альварес (Фоден, 73).

Предупреждения: Гимараэш, 69, Тонали, 82 - Аканжи, 65, Филлипс, 66, Гвардиола, 79

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл Манчестер Сити

Статьи по теме

Ньюкасл уничтожил Шеффилд, установив уникальное достижение Ньюкасл уничтожил Шеффилд, установив уникальное достижение
Ньюкасл все же переподпишет контракт со своим лидером Ньюкасл все же переподпишет контракт со своим лидером
Ман Сити в меньшинстве удержал победу против Ноттингема Ман Сити в меньшинстве удержал победу против Ноттингема
Гвардиола обеспокоен ситуацией с травмами в Манчестер Сити Гвардиола обеспокоен ситуацией с травмами в Манчестер Сити
Помочь журналистам

Видео

Сенсационный вылет Динамо из Кубка Украины в обзоре матча с Оболонью
Сенсационный вылет Динамо из Кубка Украины в обзоре матча с Оболонью

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко опустились, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла Украине первые очки группового этапа еврокубков
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина осталась на своей прошлой позиции
просмотров

Последние новости

Европа01:02
Яремчук дебютировал за Валенсию, но не помог команде избежать поражения
Олимпийские игры00:59
Польша хочет принять Олимпийские игры в 2036 году
Европа00:25
Защитник ПСЖ выбыл на четыре месяца
Европа00:23
Интер неожиданно уступил дома Сассуоло
Теннис00:17
Калинина сыграет с десятой ракеткой рейтинга на турнире в Токио
Европа00:00
Ньюкасл неожиданно выбил Ман Сити из Кубка английской лиги
Вчера, 23:48
Европа23:48
Челси с Мудриком прошел Брайтон в Кубке английской лиги
Европа23:46
Арсенал удержал трудную победу в матче с Брентфордом
Европа23:44
Ливерпуль с легкостью камбекнул против Лестера, отгрузив им три гола
Европа23:20
Третий гол Довбика за Жирону в обзоре победного матча с Вильярреалом: видео лучших моментов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK