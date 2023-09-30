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Анчелотти: Знали, что Жирона способна создать нам проблемы

Наставник Реала отметил, что каталонцы очень хорошо в этом сезоне играют в атаке.
Вчера, 23:35
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

В рамках 7 тура Ла Лиги Реал победил Жирону со счетом 3:0

Наставник "сливочных" Карло Анчелотти высказался о прошедшем поединке. По словам итальянца, в Реале были уверены, что Жирона могла создать им проблемы.

"Мы сосредоточились на защите, потому что Жирона - команда, которая очень хорошо атакует, а мы хорошо закрываем линии.

Команда показала хорошую игру. Надежный и сильный матч. Знали, что Жирона способна создать проблемы, они играют в хороший футбол. Мы нанесли им урон, когда могли, контролировали игру в фазе защиты. В таких матчах самое важное - надежность.

Еще рано что-то говорить о лидерстве. Но после поражения в дерби мы отреагировали хорошо, на энтузиазме. Рады этому", - заявил итальянец.

Отметим, что в этом матче получил травму Виктор Цыганков. Теперь игрок может пропустить матчи сборной Украины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Карло Анчелотти Жирона

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