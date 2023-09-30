Цыганков может пропустить матчи сборной Украины против Северной Македонии и Мальты

В рамках 8 тура чемпионата Испании Жирона проиграла Реалу 0:3.

В перерыве поединка был заменен вингер каталонцев Виктор Цыганков, как оказалось позже, причина была в травме.

По информации испанского журналиста Нила Сола, Виктор почувствовал мышечный дискомфорт и должен будет пройти дополнительное медобследование, чтобы узнать степень поврежедния.

Отметим, что чуть больше, чем через две недели, а именно 16 и 19 октября сборная Украины проведет матчи в рамках отбора на Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты, которые Цыганков может пропустить из-за случившегося.

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