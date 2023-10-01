Аталанта - Ювентус: обзор и результат матча чемпионата Италии 01.10.2023
Команды не смогли распечатать ворота друг друга.
В рамках 7 тура чемпионата Италии Аталанта встретилась с Ювентусом.
Коллектив Джан Пьеро Гасперини на правах хозяев доминировали практически весь матч и именно у них были шансы добыть победу в матче.
Оба момента, которые обязаны были становиться голевыми произошли в концовке поединка. Сперва на 74 минуте Муриэль со штрафного пробил практически в "девятку", но Щенсны совершил невероятный сейв.
На 89 минуте Тен Копмейнерс сориентировался после отскока в штрафной площадке, однако, отправил мяч выше ворот.
Статистика матча чемпионата Италии Аталанта - Ювентус
Аталанта - Ювентус 0:0
xG: 1.31 - 0.17
Удары: 15 - 5
Удары в створ: 2 - 3
Владение мячом: 52% - 48%
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