Аталанта - Ювентус: обзор и результат матча чемпионата Италии 01.10.2023

В рамках 7 тура чемпионата Италии Аталанта встретилась с Ювентусом.

Коллектив Джан Пьеро Гасперини на правах хозяев доминировали практически весь матч и именно у них были шансы добыть победу в матче.

Оба момента, которые обязаны были становиться голевыми произошли в концовке поединка. Сперва на 74 минуте Муриэль со штрафного пробил практически в "девятку", но Щенсны совершил невероятный сейв.

На 89 минуте Тен Копмейнерс сориентировался после отскока в штрафной площадке, однако, отправил мяч выше ворот.

Статистика матча чемпионата Италии Аталанта - Ювентус

Аталанта - Ювентус 0:0

xG: 1.31 - 0.17

Удары: 15 - 5

Удары в створ: 2 - 3

Владение мячом: 52% - 48%

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