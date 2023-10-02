iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Атлетико - Кадис 3:2: обзор и результат матча чемпионата Испании 01.10.2023

"Матрасники" смогли перевернуть ход встречи.
Сегодня, 00:04
Атлетико Мадрид / Getty Images
Атлетико Мадрид / Getty Images

В воскресенье, 1 октября, в рамках восьмого тура Ла Лиги Атлетико встречался с Кадисом. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:2.

Гостевая команда смогла шокировать именитого соперника, ведя к 27-й минуте в два мяча. Это заставило мадридцев бросить все силы в атаку.

Сначала на 32-й минует Анхель Корреа сократил отставание в счете, а на старте второй половины игры Ноэль Молина возобновил паритет.

На 66-й минуте все тот же Корреа вновь забил, и как оказалось в итоге, решающий гол в игре. Атлетико проявил характер и забрал три балла в свою копилку.

Статистика матча чемпионата Испании Атлетико - Кадис

Атлетико - Кадис 3:2

Голы: Корреа, 32, 66, Молина, 46 - Пирес, 12, Рохер, 27

Ожидаемые голы (xG): 2.64 - 0.75
Владение мячом: 69% - 31%
Удары: 18 - 8
Удары в створ: 9 - 4
Атаки: 149 - 93

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Ла Лига кадис

Статьи по теме

Жирона - Реал 0:3 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги Жирона - Реал 0:3 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Автогол Рамоса принес Барселоне победу над Севильей Автогол Рамоса принес Барселоне победу над Севильей
Индивидуальное выступление Гризманна позволило Атлетико на выезде обыграть Осасуну Индивидуальное выступление Гризманна позволило Атлетико на выезде обыграть Осасуну
Барселона решила избавиться от одного из главных талантов клуба Барселона решила избавиться от одного из главных талантов клуба
Помочь журналистам

Видео

Кривбасс - Рух 1:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Кривбасс - Рух 1:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко опустились, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
УПЛ: Кривбасс проиграл Руху, Динамо обыграло Александрию
просмотров
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
просмотров

Последние новости

Европа00:51
Барселона решила избавиться от одного из главных талантов клуба
Европа00:26
Валенсия с Яремчуком разгромно уступила Бетису
Европа00:04
Атлетико совершил невероятный камбэк, обыграв Кадис
Вчера, 23:45
Европа23:45
Рома добыла уверенную победу над Фрозиноне
Европа23:29
Виктор Осимхен: статистика-2023/2024
Европа23:18
Бывший игрок Манчестер Юнайтед устроил своей дочери день рождения в стиле известного сериала
Европа22:55
Ливерпуль отреагировал на эпизод с незаслуженно незасчитанным голом в матче с Тоттенхэмом
Европа22:50
Киммих раскритиковал игру Баварии в последних матчах
Украина22:25
Луческу - о шансах выйти на первое место после провала Шахтера: Они нас не интересуют
Украина22:20
Динамо - Александрия 4:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK