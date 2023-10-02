Атлетико - Кадис 3:2: обзор и результат матча чемпионата Испании 01.10.2023

В воскресенье, 1 октября, в рамках восьмого тура Ла Лиги Атлетико встречался с Кадисом. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:2.

Гостевая команда смогла шокировать именитого соперника, ведя к 27-й минуте в два мяча. Это заставило мадридцев бросить все силы в атаку.

Сначала на 32-й минует Анхель Корреа сократил отставание в счете, а на старте второй половины игры Ноэль Молина возобновил паритет.

На 66-й минуте все тот же Корреа вновь забил, и как оказалось в итоге, решающий гол в игре. Атлетико проявил характер и забрал три балла в свою копилку.

Статистика матча чемпионата Испании Атлетико - Кадис

Атлетико - Кадис 3:2

Голы: Корреа, 32, 66, Молина, 46 - Пирес, 12, Рохер, 27

Ожидаемые голы (xG): 2.64 - 0.75

Владение мячом: 69% - 31%

Удары: 18 - 8

Удары в створ: 9 - 4

Атаки: 149 - 93

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