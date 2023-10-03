Шейх Джассим не получал никаких ответов от Глейзеров с июня

Владельцы МЮ просто игнорируют его предложения.

Шейх Джассим полностью разочарован поведением владельцев МЮ, пишет ESPN.

Оказалось, что со времен последнего предложения покупки клуба за 5 млрд фунтов, Глейзеры так и не ответили.

То есть, владельцы МЮЮ игнорируют катарского бизнесмена с июня, чем он крайне разочарован.

При этом шейх продолжает настаивать на полном выкупе клуба в то время, как Ретклифф готов довольствоваться миноритарным пакетом.

Тем временем Рома начала поиск нового главного тренера, который бы заменил у руля Моуринью.

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