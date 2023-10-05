Онана откажется от поездки на Кубок Африки ради Манчестер Юнайтед

Голкипер Манчестер Юнайтед Андре Онана принял решение отказаться от участия в Кубке Африки. Об этом сообщает издание ESPN.

Футболист сборной Камеруна не хочет покидать расположение "красных дьяволов" ради поездки на турнир в январе. Данное решение связано с непростым стартом карьеры в новой команде.

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Таким образом, Онана постарается показать приверженность по отношению к Манчестер Юнайтед.

Кроме того, перед переходом в стан манкунианцев голкипер пообещал, что не планирует возвращаться в сборную Камеруна. Игрок все равно вызван на ближайшие товарищеские матчи национальной команды.

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