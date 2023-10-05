iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Онана откажется от поездки на Кубок Африки ради Манчестер Юнайтед

Камерунец хочет показать свою приверженность клубу.
Сегодня, 14:20
Андре Онана / Getty Images
Андре Онана / Getty Images

Голкипер Манчестер Юнайтед Андре Онана принял решение отказаться от участия в Кубке Африки. Об этом сообщает издание ESPN.

Футболист сборной Камеруна не хочет покидать расположение "красных дьяволов" ради поездки на турнир в январе. Данное решение связано с непростым стартом карьеры в новой команде.

Читай также: Легенда Манчестер Юнайтед раскритиковал Онана за ошибку в матче с Баварией

Таким образом, Онана постарается показать приверженность по отношению к Манчестер Юнайтед.

Кроме того, перед переходом в стан манкунианцев голкипер пообещал, что не планирует возвращаться в сборную Камеруна. Игрок все равно вызван на ближайшие товарищеские матчи национальной команды.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед андре онана

Статьи по теме

Футболист Манчестер Юнайтед объявил о рождении первенца Футболист Манчестер Юнайтед объявил о рождении первенца
Лига чемпионов: онлайн-трансляции всех матчей Лига чемпионов: онлайн-трансляции всех матчей
Катарский шейх не собирается отступать от возможности приобрести Манчестер Юнайтед Катарский шейх не собирается отступать от возможности приобрести Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Антверпен - Шахтер 2:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Антверпен - Шахтер 2:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко поднялись, Завацкая опустилась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Победа Шахтера позволила Украине обойти Израиль
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Орлов потерял более 50 мест
просмотров

Последние новости

Футбол16:07
"На какой машине тебя возил отец?": Бекхэм отреагировал на заявление супруги, что они оба из рабочего класса
ММА15:49
Миочич высказался касаемо возможного завершения карьеры
Европа15:21
Левандовски может пропустить Эль Класико
Европа15:12
Винисиус обвинил в расизме всех фанатов на Месталье
ММА14:52
Главный трештокер UFC назвал российского бойца "обычным пастухом овец"
Футбол14:44
Министерство молодежи и спорта Украины потребовало отмены скандальных решений FIFA и UEFA
Лига Европы14:40
Лига Европы-2023/24: Брайтон сыграет с Марселем, игры Ливерпуля, Ромы и Вильярреала
Теннис14:30
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Орлов потерял более 50 мест
Лига Чемпионов14:27
Форвард Шахтера попал в команду недели ЛЧ по версии SofaScore
Европа14:20
Онана откажется от поездки на Кубок Африки ради Манчестер Юнайтед
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK