Легенда Манчестер Юнайтед раскритиковал Онана за ошибку в матче с Баварией

Защитник Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд раскритиковал голкипера Андре Онана за ошибку в эпизоде с голом Лероя Сане.

"Вся вина лежит на нем – это был простой сэйв. С этим ударом нетрудно справиться. Здесь он должен был выручать".

Читай также: Ужасный ляп Онана свел на нет все усилия Манчестер Юнайтед в игре с Баварией

"Это олицетворение Манчестер Юнайтед в этом сезоне. Большинство голов, которые они пропустили в этом сезоне, могли бы быть сложнее для соперника. Он не сталкивался с чем-то особенным", – сказал англичанин в интервью BBC.

Напомним, Манчестер Юнайтед выложил за Онана этим летом более 50 млн евро. За шесть матчей в футболке манкунианцев голкипер пропустил 12 голов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!