Легенда Манчестер Юнайтед раскритиковал Онана за ошибку в матче с Баварией
Защитник Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд раскритиковал голкипера Андре Онана за ошибку в эпизоде с голом Лероя Сане.
"Вся вина лежит на нем – это был простой сэйв. С этим ударом нетрудно справиться. Здесь он должен был выручать".
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"Это олицетворение Манчестер Юнайтед в этом сезоне. Большинство голов, которые они пропустили в этом сезоне, могли бы быть сложнее для соперника. Он не сталкивался с чем-то особенным", – сказал англичанин в интервью BBC.
Напомним, Манчестер Юнайтед выложил за Онана этим летом более 50 млн евро. За шесть матчей в футболке манкунианцев голкипер пропустил 12 голов.
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