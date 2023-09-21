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Легенда Манчестер Юнайтед раскритиковал Онана за ошибку в матче с Баварией

Фердинанд недоволен игрой новичка.
Сегодня, 00:53
Андре Онана / Getty Images
Андре Онана / Getty Images

Защитник Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд раскритиковал голкипера Андре Онана за ошибку в эпизоде с голом Лероя Сане. 

"Вся вина лежит на нем – это был простой сэйв. С этим ударом нетрудно справиться. Здесь он должен был выручать".

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"Это олицетворение Манчестер Юнайтед в этом сезоне. Большинство голов, которые они пропустили в этом сезоне, могли бы быть сложнее для соперника. Он не сталкивался с чем-то особенным", – сказал англичанин в интервью BBC.

Напомним, Манчестер Юнайтед выложил за Онана этим летом более 50 млн евро. За шесть матчей в футболке манкунианцев голкипер пропустил 12 голов.

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