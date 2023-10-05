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Аналитики клубов АПЛ обнаружили слабое место МЮ

Онана стал подарком для соперников.
Сегодня, 16:34
Андре Онана / Getty Images
Андре Онана / Getty Images

Аналитики клубов АПЛ пришли к выводу, что Андре Онана - слабейшее звено нынешного Манчестер Юнайтед, пишет The Telegraph.

Напомним, что в последних матчах камерунец стабильно привозит, однако в клубе верят в голкипера.

Однако аналитики клубов, которые в этом сеезоне играли против МЮ, делали упор на слабом выборе позиции 27-летнего вратаря.

Онана имеет привычно сильно вжиматься в свои ворота, увеличивая площадь ворот для соперника, когда МЮ не владеет мячом, потому командам рекомендуется больше бить по воротам.

Онана часто выходит вперед, чтобы сыграть ногами в стадии владения, но его отход назад к линии своих ворот рассматривается как слабое место, которым может воспользоваться соперник.

Ранее также сообщалось, что Онана отказался от поездки на Кубок Африки ради МЮ.

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