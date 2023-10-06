Челси внимательно следит за ситуацией с новым контрактом Осимхена

Лондонцы могут купить форварда уж зимой.

Лондонский Челси может попробовать купить Виктора Осимхена уже зимой, если нигериец откажется подписать новый контракт, пишет 90Min.

Издание убеждено, что среди всех европейских грандов за форвардом Наполи пристальней всего смотрит Челси.

"Синие", во-первых, привыкли тратить огромные суммы, а во-вторых, им срочно нужно решать проблему с центральным нападающим.

Отношения между Наполи и Осимхеном несколько ухудшились после недавних скандалов, так что форвард может покинуть клуб уже зимой, несмотря на заверения Ди Лаурентиса.

В Челси пока не уверены, хотят ли они выложить круглую сумму за Осимхена зимой, часть клуба считает, что лучше подождать до лета и попробовать купить Айвана Тоуни или Сантьяго Хименеса.

Ранее, напомним, сообщалось, что Анчелотти опроверг уход Модрича зимой.

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