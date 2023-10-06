Анчелотти: Нет шансов, что Модрич покинет Реал зимой

Главный тренер Реала Карло Анчелотти исключил возможность ухода Луки Модрича.

Напомним, что хорват недоволен своим игровым временем и может зимой принять предложение Интер Майами.

Однако Анчелотти уверен, что этого не случится, зимой Лука точно никуда не уйдет, потому что он знает, насколько важен для команды.

"Модрич недоволен, потому что не получает много игрового времени. Но он очень мотивирован и всегда хочет помочь команде.

Он играет чрезвычайно важную роль в нашей команде, в раздевалке. Мы любим Луку. Футболисты любят Луку. Все мы любим Луку. Нет шансов, что он покинет команду в зимнее трансферное окно. Он не хочет уходить из клуба.

Лука считает себя важным игроком – и мы думаем так же. Поэтому это важный футболист для Реала. Мы очень рады, что он с нами", – приводит слова Анчелотти 90Min.

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