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Бавария отказались от идеи подписания Боатенга

Мнение фанатов оказало решающее воздействие.
Сегодня, 19:45
Джером Боатенг / Getty Images
Джером Боатенг / Getty Images

Бавария не будет подписать Джерома Боатенга.

По словам представителей клуба, решение изменилось, так как восстановились ключевые защитники клуба.

"Игроку предложена возможность продолжать поддерживать свою физическую форму в клубе. Боатенг показал, что он в хорошей форме", – говорится в заявлении Баварии.

Однако Фабрицио Романо утврждает, что мюнхенцы побоялись акций со стороны болельщиков, которые те обещали провести, если Боатенг вернется в клуб.

Ранее также сообщалось, что Поль Погба снова провалил допинг-тест.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен Джером Боатенг

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