Бавария отказались от идеи подписания Боатенга
Мнение фанатов оказало решающее воздействие.
Бавария не будет подписать Джерома Боатенга.
По словам представителей клуба, решение изменилось, так как восстановились ключевые защитники клуба.
"Игроку предложена возможность продолжать поддерживать свою физическую форму в клубе. Боатенг показал, что он в хорошей форме", – говорится в заявлении Баварии.
Однако Фабрицио Романо утврждает, что мюнхенцы побоялись акций со стороны болельщиков, которые те обещали провести, если Боатенг вернется в клуб.
Ранее также сообщалось, что Поль Погба снова провалил допинг-тест.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!