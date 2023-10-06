iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Фанаты Баварии организуют акцию протеста, если клуб подпишет Боатенга

Далеко не все в восторге от потенциального воссоединения игрока с мюнхенской командой.
Сегодня, 00:57
Джером Боатенг / Getty Images
Джером Боатенг / Getty Images

Недавно стало известно, что мюнхенская Бавария собирается предложить краткосрочный контракт своему бывшему игроку Джерому Боатенгу, который на данный момент находится в статусе свободного агента.

По предварительной информации, судьба футболиста должна решиться по итогам медосмотра: если со здоровьем 35-летнего центрбека все будет хорошо, он получит контракт.

Однако такое развитие событий не устраивает фанатов "ротен". Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на немецкое издание tz, они готовы протестовать.

Если к субботе, 7 октября, Бавария не откажется от идеи вернуть Боатенга, болельщики устроят акцию протеста во время матче Бундеслиги против Фрайбурга, который пройдет в воскресенье, 8 октября.

Читай также: Хавбек Баварии может продолжить карьеру в Барселоне или Реале

Они уже готовят специальные баннеры с требованием остановить процесс возвращения защитника. На данный момент неизвестно, что планирует делать руководство клуба.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен Джером Боатенг

Статьи по теме

Копенгаген - Бавария 1:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов Копенгаген - Бавария 1:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Бавария обновила два рекорда группового этапа ЛЧ Бавария обновила два рекорда группового этапа ЛЧ
Ветеран Баварии вернется в клуб спустя два года Ветеран Баварии вернется в клуб спустя два года
"Что-то особенное": Хавбек Ливерпуля прокомментировал игру против своего брата "Что-то особенное": Хавбек Ливерпуля прокомментировал игру против своего брата
Помочь журналистам

Видео

Брейдаблик - Заря 0:1 видео гола и лучших моментов матча Лиги конференций
Брейдаблик - Заря 0:1 видео гола и лучших моментов матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко поднялись, Завацкая опустилась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Победа Шахтера позволила Украине обойти Израиль
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Орлов потерял более 50 мест
просмотров

Последние новости

Европа01:05
"Что-то особенное": Хавбек Ливерпуля прокомментировал игру против своего брата
Европа00:57
Фанаты Баварии организуют акцию протеста, если клуб подпишет Боатенга
Сборные00:41
Эмбиид объяснил, почему он решил выступать за сборную США
Европа00:32
Месси и Бускетс претендуют на звание MVP МЛС
Лига конференций00:09
Лига конференций-2023/24: Заря одолела Брейдаблик, Норшелланн поиздевался над Лудогорцем, забив семь
Лига Европы00:06
Ливерпуль уверенно обыграл Юнион
Вчера, 23:59
Лига Европы23:59
Лига Европы-2023/24: Коваль пропустил шесть от Славии, Таловеров с ЛАСКом уступили Тулузе
Формула 123:54
Леклер: Феррари сделает шаг вперед и сократит отставание от Ред Булл
Европа23:46
Заря впервые за 2 года победила в еврокубковом матче, играя на выезде
Европа23:18
Сборная Украины определилась с местом проведения матча против Италии - журналист
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK