Фанаты Баварии организуют акцию протеста, если клуб подпишет Боатенга

Далеко не все в восторге от потенциального воссоединения игрока с мюнхенской командой.

Недавно стало известно, что мюнхенская Бавария собирается предложить краткосрочный контракт своему бывшему игроку Джерому Боатенгу, который на данный момент находится в статусе свободного агента.

По предварительной информации, судьба футболиста должна решиться по итогам медосмотра: если со здоровьем 35-летнего центрбека все будет хорошо, он получит контракт.

Однако такое развитие событий не устраивает фанатов "ротен". Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на немецкое издание tz, они готовы протестовать.

Если к субботе, 7 октября, Бавария не откажется от идеи вернуть Боатенга, болельщики устроят акцию протеста во время матче Бундеслиги против Фрайбурга, который пройдет в воскресенье, 8 октября.

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Они уже готовят специальные баннеры с требованием остановить процесс возвращения защитника. На данный момент неизвестно, что планирует делать руководство клуба.

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