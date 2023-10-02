Судьбу перехода Боатенга в Баварию решит медосмотр игрока
Все зависит от физических кондиций игрока.
В Баварии готовы подписать защитника Жерома Боатенга. Об этом сообщает Bayern&Germany.
Мюнхенский клуб примет решение о необходимости подписания 35-летнего центрбека по итогам медосмотра. Руководство опасается, что игрок может не принести пользу клубу или выбыть из строя, получив контракт.
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В случае успешного прохождения тестов футболисту предложат контракт на один год. Сам Боатенг хотел бы выступать в Германии.
Напомним, немец выступал за мюнхенский клуб с 2011 по 2021 год, после чего провел два сезона в Лионе. В данный момент игрок находится в статусе свободного агента.
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