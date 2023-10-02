iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Судьбу перехода Боатенга в Баварию решит медосмотр игрока

Все зависит от физических кондиций игрока.
Сегодня, 11:40
Жером Боатенг / Getty Images
Жером Боатенг / Getty Images

В Баварии готовы подписать защитника Жерома Боатенга. Об этом сообщает Bayern&Germany.

Мюнхенский клуб примет решение о необходимости подписания 35-летнего центрбека по итогам медосмотра. Руководство опасается, что игрок может не принести пользу клубу или выбыть из строя, получив контракт.

Читай также: Киммих раскритиковал игру Баварии в последних матчах

В случае успешного прохождения тестов футболисту предложат контракт на один год. Сам Боатенг хотел бы выступать в Германии.

Напомним, немец выступал за мюнхенский клуб с 2011 по 2021 год, после чего провел два сезона в Лионе. В данный момент игрок находится в статусе свободного агента.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Жером Боатенг

Статьи по теме

Киммих раскритиковал игру Баварии в последних матчах Киммих раскритиковал игру Баварии в последних матчах
РБ Лейпциг и Бавария не выявили победителя в голевой перестрелке РБ Лейпциг и Бавария не выявили победителя в голевой перестрелке
Нойер близок к возвращению в основную обойму Баварии Нойер близок к возвращению в основную обойму Баварии
Основной футболист Баварии выбыл на длительный срок из-за перелома руки Основной футболист Баварии выбыл на длительный срок из-за перелома руки
Помочь журналистам

Видео

Кривбасс - Рух 1:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Кривбасс - Рух 1:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко опустились, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
УПЛ: Днепр-1 сыграет против Металлиста 1925
просмотров
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
просмотров

Последние новости

Европа13:52
Харри Кейн: статистика-2023/2024
Украина13:29
Киевское Динамо дало достойную ответку Маску за оскорбление президента
Европа13:18
Три дивизиона и заявка на 34 игрока: УЕФА осбуждает новый формат еврокубков
Теннис12:32
Калинина стартовала с двух побед на турнире в Пекине
Формула 112:21
Хэмилтон рассказал, что сейчас мотивирует команду
Европа12:00
Эрлинг Холанд: статистика-2023/24
Европа11:50
Маркус Рэшфорд: статистика-2023/2024
Футбол11:45
Буяльский, Марлос и Лунин: Топ-10 лучших украинских футболистов в истории серии FIFA
Европа11:40
Судьбу перехода Боатенга в Баварию решит медосмотр игрока
Европа11:16
Барселоне интересен талантливый бразильский полузащитник
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK