Судьбу перехода Боатенга в Баварию решит медосмотр игрока

Все зависит от физических кондиций игрока.

В Баварии готовы подписать защитника Жерома Боатенга. Об этом сообщает Bayern&Germany.

Мюнхенский клуб примет решение о необходимости подписания 35-летнего центрбека по итогам медосмотра. Руководство опасается, что игрок может не принести пользу клубу или выбыть из строя, получив контракт.

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В случае успешного прохождения тестов футболисту предложат контракт на один год. Сам Боатенг хотел бы выступать в Германии.

Напомним, немец выступал за мюнхенский клуб с 2011 по 2021 год, после чего провел два сезона в Лионе. В данный момент игрок находится в статусе свободного агента.

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