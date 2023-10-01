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Киммих раскритиковал игру Баварии в последних матчах

Немец недоволен тем, как выступает его команда.
Вчера, 22:50
Йозуа Киммих / Getty Images
Йозуа Киммих / Getty Images

Хавбек Баварии Йозуа Киммих считает, что у клуба есть проблемы в матчах с топ-командами.

"Мы пропускаем просто глупые голы. Сейчас у нас есть проблемы в матчах с топ-командами.

Мы не добились своего в игре с Байером и сейчас снова не сумели этого сделать. Также у нас был беспорядок в игре с МЮ".

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"У нас проблемы с тем, чтобы сохранять стабильность на протяжении всех 90 минут в матчах против топ-клубов", – сказал немец в интервью Goal.

Напомним, после шести туров Бундеслиги Бавария занимает третье место, набрав 14 баллов.

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