Хавбек Баварии может продолжить карьеру в Барселоне или Реале

Вингер Баварии Лерой Сане рассматривает вариант с уходом из клуба следующим летом. Об этом сообщает издание Bild.

По окончании кампании-2023/24 немецкий футболист решит, стоит ли ему продлевать контракт с мюнхенцами. Действующее соглашение истекает летом 2025 года.

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Ввиду этого, интерес к игроку проявляют Реал и Барселона. Клубы готовы побороться за Сане, если он решит покинуть Баварию.

В текущем сезоне на счету 27-летнего хавбека пять голов в шести матчах Бундеслиги.

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