Бавария обновила два рекорда группового этапа ЛЧ

В среду, 3 октября, мюнхенская Бавария сумела камбекнуть против Копенгагена и продлить свою серию.

Немецкий клуб обладает рекордом Лиги чемпионов по самой долгой серии побед на групповом этапе, сегодня мюнхенцы продили ее до 15 игр подряд.

Также Бавария продлила серию без поражений на групповом этапе ЛЧ до 36 матчей.

Последний раз мюнхенцы проигрывали на групповом этапе в 2017 году против ПСЖ.

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