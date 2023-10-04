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Бавария обновила два рекорда группового этапа ЛЧ

Мюнхенцы имеют неповторимую беспроигрышную серию.
Сегодня, 00:56
Джамал Мусиала / Getty Images
Джамал Мусиала / Getty Images

В среду, 3 октября, мюнхенская Бавария сумела камбекнуть против Копенгагена и продлить свою серию.

Немецкий клуб обладает рекордом Лиги чемпионов по самой долгой серии побед на групповом этапе, сегодня мюнхенцы продили ее до 15 игр подряд.

Также Бавария продлила серию без поражений на групповом этапе ЛЧ до 36 матчей.

Последний раз мюнхенцы проигрывали на групповом этапе в 2017 году против ПСЖ.

С расписанием и результатами матчей Лиги чемпионов вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен

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