Максимов: Нужно, чтобы Днепр-1 оценивали как команду, которая будет бороться за медали в УПЛ

Рулевой СК Днепра-1 Юрий Максимов высказался о перспективах команды на этот сезон в УПЛ.

По словам украинского специалиста, ему хочется, чтобы его коллектив рассматривали в качестве претендента на топ-3.

"Надо идти вверх по турнирной таблице, чтобы нас не недооценивали, а расценивали, как команду, которая будет бороться за медали чемпионата. Очень хорошо, что сегодня забили быстрый гол. Филиппов воспользовался своим шансом, и я доволен его игрой. Дальше будем прогрессировать", - сказал Максимов.

Также наставник "спортклубовцев" рассказал о планах на международную паузу.

"У нас будет спарринг с командой U-19. Посмотрим на перспективных ребят из этого состава, кого мы хотим привлечь на тренировки в первую команду. Будем наигрывать какие-то комбинации, стандарты. Сейчас для нас это самое главное, - сказал Максимов.

Отметим, что сейчас Днепр-1 занимает седьмое место с 15 очками в активе, но у команды два матча в запасе.

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