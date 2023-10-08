Лидеры Милана пропустят матч с Ювентусом

Голкипер Майк Меньян и защитник Тео Эрнандес не сыграют в следующем туре Серии А.

Футболисты сборной Франции из-за дисквалификации не помогут своей команде из-за полученных карточек по итогу матча с Дженоа (1:0).

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Меньян получил прямую красную, а у Эрнандеса перебор предупреждений, так как фулбек заработал уже пятый "горчичник".

Таким образом, в следующем матче против Ювентуса оба игрока не сыграют. Встреча состоится 22 октября на Джузеппе Меацца.

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