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Брат Азара: Эден в Мадриде, пытается наслаждаться жизнью

Однако незвестно, продолжит ли бельгиец футбольную карьеру.
Сегодня, 15:21
Эден Азар / Getty Images
Эден Азар / Getty Images

Брат Эдена Азара Кильян рассказал, чем сейчас занимается экс-футболист Реала.

По его словам, Эден живет в Мадриде и пытается наслаждаться жизнью. Однако несмотря на то, что братья постоянно общаются, Кильян не знает, будет ли Азар продолжать карьеру.

"В настоящий момент он не предпринимает никаких действий, но я не знаю по поводу его карьеры. Если он примет окончательное решение, то сам об этом сообщит.

Сейчас Эден находится в Мадриде, потому что его дети ходят там в школу, и он не хочет шумихи. Мы постоянно общаемся, и я знаю, чем он занимается каждый день, он пытается наслаждаться жизнью.

На его месте я бы завершил карьеру и попрощался с футболом. После такой долгой карьеры, как у него, думаю, Эден заслуживает того, чтобы провести время со своей семьей", – сказал Кильян Азар в интервью AS

Напомним, ранее также сообщалось, что у экс-игрока Барселоны конфликт с властями Андорры.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эден Азар

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