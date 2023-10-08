Правительство Андорры собирается выгнать клуб, принадлежащий Пике, с их стадиона

Бывший центрбэк каталонской Барселоны вступил в конфликт с правительством Андорры.

Дело в том, что местные чиновники собираются выселить одноименный клуб с Национального стадиона, на котором они играют сейчас. Пике выступил с заявлением касаемо этих намерений и пригрозил вывести клуб из страны.

"Мы вложили более 4 млн. евро в адаптацию Национального стадиона, чтобы Ла Лига разрешила нам там играть, а теперь вы нас вышвыриваете. В Андорре нет ни одного спортивного сооружения, которое соответствовало бы стандартам следующего года. Спасибо вам за то, что вы изгнали нас из страны.

У нас нет другого выбора, кроме как уехать и сменить название клуба. Поздравляю, вы оставили Андорру без профессионального футбола", - заявил Пике.

Отметим, что то, чем завершится ситуация на данный момент неизвестно. Также стоит сказать, что Жерар является совладельцем ФК Андорра с 2018 года.

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