Экс-форвард Челси объявил о завершении карьеры

Лоик Реми "повесил бутсы на гвоздь" в возрасте 36 лет.

Бывший нападающий Челси и сборной Франции Лоик Реми завершил карьеру. Об этом уже экс-футболист объявил в эфире French Prime Video Sport.

Лоик "повесил бутсы на гвоздь" в возрасте 36 лет после того, как истек его контракт с Брестом, который стал для него последним клубом.

Читай также: Челси с Мудриком добыл вторую победу в АПЛ кряду

Всего же Реми успел поиграть в 13 разных клубах, среди которых стоит выделить КПР, Марсель и Ньюкасл.

В составе сборной Франции он отличился семью голами в 32 матчах.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!