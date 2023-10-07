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Бернли - Челси 1:4: обзор матча и результат игры 07.10.2023

Лондонский клуб не ощутил проблем с Бернли.
Сегодня, 19:00
ФК Челси / Getty Images
ФК Челси / Getty Images

В субботу, 7 октября, в рамках восьмого тура АПЛ Бернли принимал Челси. Матч завершился победой гостей со счетом 4:1.

Первыми отличились в данной игре хозяева. Вилсон Одоберт огорчил своим голом соперников, однако по итогам 90 минут грустила совсем другая команда.

Далее "синие" включили режим "берсерка", забив гостям четыре мяча. Этого хватило для того, чтобы Челси добыл очередные три очка.

Отметим, украинский вингер Челси Михаил Мудрик вышел на поле лишь на 82-й минуте, не отличившись результативными действиями.

Статистика матча Бернли - Челси 8-го тура чемпионата Англии

Бернли - Челси 1:4

Голы: Одоберт, 15 - Аль Дахил, 42 автогол, Палмер, 49, Стерлинг, 65, Джексон, 75

Ожидаемые голы (xG): 0.49 - 1.49
Владение мячом: 37% - 63%
Удары: 10 - 9
Удары в створ: 3 - 5
Фолы: 11 - 9

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси бернли АПЛ

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