Брайтон - Ливерпуль: результат матча

"Чайки" сумели прийти в себя после быстрого камбека мерсисайдцев.

В воскресенье, 8 октября, Ливерпуль отправился в гости к Брайтону в рамках 8-го тура АПЛ.

Встреча началась в довольно спокойном темпе, команды аккуратно прощупывали друг друга, пока ошибка ван Дейка не разбудила наконец стадион. Защитник отдал плохой пас Мак Аллистеру, тот мяч потерял, и Симон Адингра круто пробил в ближний угол ворот Алиссона.

Сразу мог отвечать Салах, но игрок Брайтона заблокировал удар лицом, игру пришлось приостановить. А сразу после паузы Адингра вновь нанес опасный удар, но мяч лишь немного разминулся со штангой.

И лишь под конец первого тайма Ливерпуль смог предпринять что-то опасное. Благодаря быстрой контратаке Салах отыграл один мяч, а спустя всего две минуты Гросс привез пенальти. Дубль Салах и Ливерпуль соврешает камбек уже в первой половине игры.

Во втором тайме темп игры уже был совершенно иной, команды показывали быстрый и красивый футбол, однако гол пришлось ждать вплоть до 78-й минуты. Льюис Данк сравнял счет благодаря отличному забросу со стандарта. После этого ни у одной из команд не оставалось сил дожать соперника.

Статистика матча чемпионата Англии Брайтон - Ливерпуль

Брайтон - Ливерпуль 2:2

Голы: Адингра, 20, Данк, 78 - Салах, 40, (пенальти), 45+1

Ожидаемые голы (xG): 2.31 - 2.67

Владение мячом: 46% - 54%

Удары: 14 - 14

Удары в створ: 3 - 4

Угловые: 8 - 1

Атаки: 64 - 101

Брайтон: Вербрюгген - Велтман, Данк, Игор Жулио (ван Хекке, 63), Марч - Гросс, Митома, Балеба, Аденгра, Жоао Педро (Фати, 89) - Фергюсон (Уэлбек, 60).

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнолд (Гомес, 80), Матип (Конате, 73), ван Дейк, Робертсон - Собослаи, Мак Аллистер, Эллиотт (Гравенберх, 46) - Салах, Диас, Нуньес.

Предупреждения: Де Дзерби, 71, Балеба, 90+5 - Собослаи, 67, Гомес, 86

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