Президент Наполи жестко раскритиковал идею проведения Суперкубка Италии в Саудовской Аравии

Аурелио Де Лаурентис остался очень недоволен идеей проведения Суперкубка Италии в Саудовской Аравии.

Напомним, что турнир пройдет с 21 по 25 января 2024 года, в нем примут участие Наполи, Интер, Лацио и Фиорентина.

Президент Наполи не понимает, какой смысл рисковать своими игроками ради того, чтобы заработать несколько миллионов сверху.

"Арабские страны должны относиться с большим уважением к женщинам и рабочим. Когда кто-то говорит о спорте, который должен сочетать благополучие и здоровье, но в итоге этого не происходит, я беспокоюсь.

Вы видели, что происходит в Израиле? Можете предположить, что над этими территориями будет воздушная блокада? Мы на четырех самолетах повезем игроков, которые достаточно дорого стоят. Все это ради того, чтобы заработать еще несколько миллионов? Вы идиоты.

Давайте проведем Суперкубок на Олимпико, зачем нам лететь туда и заморачиваться? Дело не в том, что я хочу бойкотировать турнир – я просто говорю "подумайте об этом", – цитирует Де Лаурентиса Goal.

Ранее, напомним, Севилья назвала имя своего нового главного тренера.

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