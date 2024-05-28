Президент Наполи рассказал о ходе переговорах с Конте
Де Лаурентис пока не определился с новым тренером.
Президент Наполи Аурелио Де Лауренис высказался касаемо переговоров с Антонио Конте.
"Ближайшие десять дней станут решающими, нужно сделать все необходимые и объективные оценки".
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"Превалировать должен не фанатизм, а беспристрастная логика", – сказал Аурелио Де Лаурентис в интервью Sky Sport Italiа.
Напомним, этот сезон Наполи завершил на десятом месте, набрав за 38 туров 53 очка.
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