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Переговоры Конте с Наполи затягиваются из-за требований тренера

Итальянец хочет сразу определить сумму неустойки.
Сегодня, 08:25
Антонио Конте / Getty Images
Антонио Конте / Getty Images

Требования Антонио Конте затягивают процесс переговоров специалиста с Наполи, утверждает Джанлука Ди Марцио.

Стороны обсуждают трехлетний контракт с 9-ю млн евро зарплаты в год, плюс еще миллион за выигранное скудетто.

При этом Конте хочет полный контроль над имиджевыми правами, а также сразу обсудить суммы различных штрафов.

Судя входят различные штрафные санкции для обеих сторон, как например, неустойка за преждевременный разрыв контаркта или невыполнение целей на сезон.

Ранее также сообщалось, что Челси договорился с новым тренером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Антонио Конте

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