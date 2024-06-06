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Президент Наполи объяснил, почему выбрал Конте новым тренером

Итальянец впечатлил своими качествами работодателя.
Сегодня, 20:50
Антонио Конте / Getty Images
Антонио Конте / Getty Images

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис прокомментировал назначение на пост тренера Антонио Конте.

"Я очень горд, что новым тренером Наполи стал Антонио Конте. Антонио – это топ-тренер, лидер".

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"Уверен, с ним начнется необходимое обновление после цикла, который завершился победой в чемпионате в прошлом году после многих сезонов на вершине итальянского футбола. Начинается новая важная глава в истории Наполи", – сказал Де Лаурентис в интервью журналисту Альфредо Педулле.

Напомним, итальянский специалист подписал контракт с клубом до лета 2027 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Аурелио Де Лаурентис Антонио Конте

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