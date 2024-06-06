Президент Наполи объяснил, почему выбрал Конте новым тренером
Итальянец впечатлил своими качествами работодателя.
Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис прокомментировал назначение на пост тренера Антонио Конте.
"Я очень горд, что новым тренером Наполи стал Антонио Конте. Антонио – это топ-тренер, лидер".
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"Уверен, с ним начнется необходимое обновление после цикла, который завершился победой в чемпионате в прошлом году после многих сезонов на вершине итальянского футбола. Начинается новая важная глава в истории Наполи", – сказал Де Лаурентис в интервью журналисту Альфредо Педулле.
Напомним, итальянский специалист подписал контракт с клубом до лета 2027 года.
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