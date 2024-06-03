Два украинца и игроки из Серии А: Конте готовит масштабную трансферную кампанию в Наполи

Без пяти минут главный тренер итальянского Наполи Антонио Конте уже начинает формировать свои планы на летнее трансферное окно.

Как сообщает издание Il Mattino, президент партенопейцев Аурелио де Лаурентис готов выделить на приобретение 250 миллионов евро.

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В трансферные цели Конте вошли два украинца - Артем Довбик из Жироны и Георгий Судаков из донецкого Шахтера.

Также рассматривается приобретение исполнителей из Серии А, а именно: Альберт Гудмундссон из Дженоа, Науэн Перес из Удинезе и Якопо Фаццини из Эмполи.

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