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Два украинца и игроки из Серии А: Конте готовит масштабную трансферную кампанию в Наполи

Антонио хочет подписать Артема Довбика и Георгия Судакова.
Сегодня, 13:47
Антонио Конте / Getty Images
Антонио Конте / Getty Images

Без пяти минут главный тренер итальянского Наполи Антонио Конте уже начинает формировать свои планы на летнее трансферное окно.

Как сообщает издание Il Mattino, президент партенопейцев Аурелио де Лаурентис готов выделить на приобретение 250 миллионов евро.

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В трансферные цели Конте вошли два украинца - Артем Довбик из Жироны и Георгий Судаков из донецкого Шахтера.

Также рассматривается приобретение исполнителей из Серии А, а именно: Альберт Гудмундссон из Дженоа, Науэн Перес из Удинезе и Якопо Фаццини из Эмполи.

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Два украинца и игроки из Серии А: Конте готовит масштабную трансферную кампанию в Наполи
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