Бавария и Ньюкасл поборятся за футболиста Манчестер Сити
Кэлвин Филлипс может сменить клубную прописку из-за отсутствия игровой практики.
Хавбек Манчестер Сити Кэлвин Филлипс может сменить клубную прописку.
Как сообщает издание Bild, в услугах англичанина заинтересована Бавария. Трансфер может состояться этой зимой.
Также полузащитника хочет приобрести английский Ньюкасл. Потеницальные детали трансфера неизвестны.
Отметим, что Кэлвин Филлипс в этом сезоне не провел ни одного матча за "горожан". Футболист не играл даже в тех матчах, которые из-за дисквалификации пропускал конкурент по позиции Родри.
Напомним, ранее сообщалось, что Бавария интересуется Виктором Цыганковым.
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