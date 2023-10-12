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Бавария и Ньюкасл поборятся за футболиста Манчестер Сити

Кэлвин Филлипс может сменить клубную прописку из-за отсутствия игровой практики.
Сегодня, 20:14
Кэлвин Филлипс / Getty Images
Кэлвин Филлипс / Getty Images

Хавбек Манчестер Сити Кэлвин Филлипс может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание Bild, в услугах англичанина заинтересована Бавария. Трансфер может состояться этой зимой.

Также полузащитника хочет приобрести английский Ньюкасл. Потеницальные детали трансфера неизвестны.

Отметим, что Кэлвин Филлипс в этом сезоне не провел ни одного матча за "горожан". Футболист не играл даже в тех матчах, которые из-за дисквалификации пропускал конкурент по позиции Родри.

Напомним, ранее сообщалось, что Бавария интересуется Виктором Цыганковым.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария ньюкасл

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