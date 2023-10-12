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Сидорчук: Нойнштедтер не поддерживает то, что россия делает в Украине

Украинец играет в одной команде с игроком, у которого российский паспорт.
Сегодня, 20:00
Сергей Сидорчук
Сергей Сидорчук

Украинский полузащитник Вестерло Сергей Сидорчук рассказал о своем одноклубнике Романе Нойнштедтере, который имеет российское гражданство.

Футболист сообщил, что Роман не поддерживает войну в Украине.

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"Перед тем как я подписывал контракт, у меня был разговор с генеральным директором, сказал, что для меня это будет очень большая проблема. Он ответил, что мне нужно с ним пообщаться и я сам все пойму. Я подписал контракт, приехал на базу и первым кого я встретил – это был он. Я ему сразу сказал, что "Я не смогу тебе сначала пожать руку, потому что мне нужно знать твою позицию". И он мне ее четко объяснил, я ее понял, и на этом мы сошлись".

Сидорчук заявил, что он не может говорить за него, однако знает его позицию.

"Он этого не поддерживает, но я не могу за него это говорить. Понимаете, да? Я не могу за человека сказать, что он сам должен сказать. Мне сказал, что он этого не поддерживает и на этом точка.

У него очень много нюансов, но я не могу их рассказывать. Что касается отказа от гражданства, это не все так просто сделать. Опять же, я не могу говорить о человеке. Но то, что он сказал, мне показалось нормальной позицией", - рассказал Сидорчук в интервью ВЗБІРНА.

Ранее сообщалось, что УЕФА передумал допускать сборные россии u-17 к международным соревнованиям.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Сидорчук

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