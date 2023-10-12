Кулибали: Чемпионат Саудовской Аравии станет очень сильным в ближайшем будущем

Центрбэк саудовского Аль-Хиляля Калиду Кулибали высказался об уровне местного чемпионата.

По словам сенегальца, уровень футбла в Саудовской Аравии вскоре серьезно возрастет.

"Страна меня удивила, город также. Мне нравится здесь жить. Люди уважительные, они сразу же расположили меня к себе.

Немного жарко, но это замечательный опыт. Есть много отличий с Европой. Здесь очень жарко, из-за чего нам приходится тренироваться по вечерам, в 7-8 часов вечера.

Я открыл много нового. У них здесь очень большие планы, они хотят привлечь как можно больше топовых футболистов, но они не берут игроков наобум. Перед тем как кого-то покупать, футболиста тщательно изучают.

Сейчас, пока что футбол здесь, не на уровне Европы, но в будущем саудовский чемпионат станет очень сильным. Некоторые арабские футболисты смогут играть в Европе, они очень сильные", - сказал футболист.

Отметим, что Саудовская Аравия претендует на проведение Чемпионата мира-2034. Ранее стало известно, где пройдет Мундиаль в 2030 году.

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