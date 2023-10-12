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Президент Эвертона Миколенко перенес хирургическое вмешательство

Биллу Кенрайту удалили раковую опухоль из печени.
Сегодня, 22:55
Билл Кенрайт / Getty Images
Билл Кенрайт / Getty Images

Глава правления Эвертона Билл Кенрайт перенес хирургическое вмешательство.

Как сообщает пресс-служба "ирисок", функционера успешно прооперировали, но после операции возникли осложнения, которые привели к тому, что Кенрайту пришлось провести длительное время в отделении интенсивной терапии.

После того как в начале августа господину Кенрайту был поставлен диагноз, шесть недель назад ему была проведена серьезная медицинская операция по удалению раковой опухоли из печени.

Процедура прошла успешно, однако осложнения, возникшие во время операции, привели к необходимости длительного пребывания в отделении интенсивной терапии.

В настоящее время господин Кенрайт выведен из реанимации и покинул больницу. Он вернулся домой, чтобы продолжить свое восстановление, которое, как ожидается, будет долгим, но полным.

Вплоть до самого дня операции председатель продолжал выполнять все свои обязанности в клубе, работая вместе с Фархадом Мошири над сделкой по поглощению компании 777 Partners и поддерживая Кевина Телвелла в его летней трансферной деятельности.

Господин Кенрайт всегда яростно защищал свою личную жизнь и благодарен за то, что в это трудное время его частная жизнь была уважена. Он надеется, что так будет и впредь", сказано в заявлении клуба.

Отметим, что 78-летний Кенрайт является президентом мерсисайдцев с 2004 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон

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