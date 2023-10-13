Милан работает над новым контрактом своего вратаря

Речь идет не об Оливье Жиру, который недавно стал героем "россонери".

Майк Меньян зарекомендовал себя в качестве одного из лучших голкиперов мира прямо сейчас. А потому неудивительно, что Милан хочет продлить с ним контракт.

Как сообщает Milan Zone со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, "россонери" уже начали работу над новым контрактом для 28-летнего француза несмотря на то, что нынешнее соглашение завершится лишь летом 2026 года.

По информации источника, стороны хотят скорректировать зарплату вратаря, чтобы он получал на уровне лучших игроков клуба. На данный момент Меньян получает 3,59 миллиона евро после вычета налогов (12-е место в клубе).

При этом также отмечается, что в новом контракте француза вряд ли будет прописана сумма отступных.

Напомним, что в недавнем матче Серии А против Дженоа Майк Меньян был удален с поля, а его место в воротах успешно занял Оливье Жиру, ставший героем "дьяволов".

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