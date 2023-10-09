Жиру попал в команду недели в Серии А
Серия А объявила команду недели, которая в этот раз не обошлась без приятных сюрпризов.
Дело в том, что в число лучших 11 человек попал и Оливье Жиру, но на позиции вратаря. Ранее, напомним, француз стали числится вратарем даже на сайте "россонери".
Место основного форварда занял Ромелу Лукаку, который сейчас зажигает в Роме. В последнем матче бельгиец отметился дублем. Кроме него в команду вошли Леандро Паредес и Леонардо Спинаццола.
Неожиданно сразу три позиции заняли игроки Фрозиноне, которые сумели одолеть Верону.
𝐁𝐄𝐒𝐓 𝐗𝐈 @Fantacalcio 🔎 trova l'intruso 🥸 pic.twitter.com/AGrVQOeRzq— Lega Serie A (@SerieA) October 9, 2023
Ранее также сообщалось, что воспитанник Барселоны стал самым молодым автором гола в Ла Лиге.
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