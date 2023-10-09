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Жиру попал в команду недели в Серии А

Конечно же, в качестве вратаря.
Сегодня, 15:11
Оливье Жиру / Getty Images
Оливье Жиру / Getty Images

Серия А объявила команду недели, которая в этот раз не обошлась без приятных сюрпризов.

Дело в том, что в число лучших 11 человек попал и Оливье Жиру, но на позиции вратаря. Ранее, напомним, француз стали числится вратарем даже на сайте "россонери".

Место основного форварда занял Ромелу Лукаку, который сейчас зажигает в Роме. В последнем матче бельгиец отметился дублем. Кроме него в команду вошли Леандро Паредес и Леонардо Спинаццола.

Неожиданно сразу три позиции заняли игроки Фрозиноне, которые сумели одолеть Верону. 

Ранее также сообщалось, что воспитанник Барселоны стал самым молодым автором гола в Ла Лиге.

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