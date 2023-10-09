iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Воспитанник Барселоны стал самым юным автором гола в истории Ла Лиги

А также пятым в истории топ-лиг.
Сегодня, 09:37
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

16-летний Ламин Ямаль уже установил новый рекорд Ла Лиги в прошедшем туре.

Напомним, что благодаря голу своего воспитанника Барселона сумела совершить камбек против Гранады.

Ямаль также стал самым юным футболистом, который забивал когда-либо в Ла Лиге. Парню покорилося рекорд в возрасте 16 лет и 87 дней, он побил рекорд Фабриса Олинги на 12 дней.

Однако это достижение стало не единственным для молодого испанца. Такж он стал пятым самым юным автором в истории всех пяти топ-лиг Европы.

Самые молодые авторы голов в топ-5 лигах:

  1. Амедео Амадеи (Рома) - 15 лет 287 дней
  2. Джейсон Доцелли (Ипсвич) - 16 лет 57 дней
  3. Джанни Ривера (Алессандрия) - 16 лет 68 дней
  4. Пьетро Пеллегри (Дженоа) - 16 лет 72 дня
  5. Ламин Ямаль (Барселона) - 16 лет 87 дней

С видеообзором поединка Гранада - Барселона вы может ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ламин Ямаль

Статьи по теме

Барселона избежала поражения в матче с аутсайдером Ла Лиги, отыгравшись с 0:2 Барселона избежала поражения в матче с аутсайдером Ла Лиги, отыгравшись с 0:2
Интер Майами может разрешить Месси уйти в Барселону Интер Майами может разрешить Месси уйти в Барселону
Левандовски может пропустить Эль Класико Левандовски может пропустить Эль Класико
Юный хавбек Барселоны ушел в туалет во время матча с Порту, пропустив почти десять минут Юный хавбек Барселоны ушел в туалет во время матча с Порту, пропустив почти десять минут
Помочь журналистам

Видео

Гранада - Барселона 2:2 видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Гранада - Барселона 2:2 видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Костюк, Цуренко, Байндль, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Победы Шахтера и Зари позволила Украине обойти Израиль
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Теннис11:50
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
Евро-202411:49
Караваев: Отсутствие лидеров даже дополнительно мотивирует других ребят
Европа11:26
Возлюбленная звезды Тоттенхэма удивила внешним видом, показавшись в прозрачном платье
Европа11:20
Лидер Реала получит новый долгосрочный контракт
Формула 110:55
Макларен стал второй командой с 500 подиумами в Формуле-1
Евро-202410:50
Украина - Северная Македония: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
Европа10:33
Аутсайдер АПЛ намерен подписать "нового Кайседо"
Бокс10:17
"Он отрубил мне голову": Аллен оценил шансы Усика в бою с Фьюри
Формула 109:56
Пилоты Уильямс перенесли тепловой удар на Гран-при Катара
Евро-202409:55
Украина - Северная Македония: прогноз на матч отбора Евро-2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK