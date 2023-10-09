Воспитанник Барселоны стал самым юным автором гола в истории Ла Лиги
А также пятым в истории топ-лиг.
16-летний Ламин Ямаль уже установил новый рекорд Ла Лиги в прошедшем туре.
Напомним, что благодаря голу своего воспитанника Барселона сумела совершить камбек против Гранады.
Ямаль также стал самым юным футболистом, который забивал когда-либо в Ла Лиге. Парню покорилося рекорд в возрасте 16 лет и 87 дней, он побил рекорд Фабриса Олинги на 12 дней.
Однако это достижение стало не единственным для молодого испанца. Такж он стал пятым самым юным автором в истории всех пяти топ-лиг Европы.
Самые молодые авторы голов в топ-5 лигах:
- Амедео Амадеи (Рома) - 15 лет 287 дней
- Джейсон Доцелли (Ипсвич) - 16 лет 57 дней
- Джанни Ривера (Алессандрия) - 16 лет 68 дней
- Пьетро Пеллегри (Дженоа) - 16 лет 72 дня
- Ламин Ямаль (Барселона) - 16 лет 87 дней
С видеообзором поединка Гранада - Барселона вы может ознакомиться на нашем сайте.
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