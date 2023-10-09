Гранада - Барселона 2:2 видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании 08.10.2023

Команды не смогли выявить победителя в зрелищной игре.

В рамках девятого тура чемпионата Испании Гранада на своем поле выстояла в игре с Барселоной.

Уже на первой минуте хозяева повели в счете после гола Сарагосы. В середине первого тайма Сарагоса оформил дубль, увеличив преимущество своей команды. В компенсированное время к первой половине встречи Ямал отыграл один мяч.

Барселона после перерыва долго не могла забить, пока Роберто не поразил ворота хозяев за несколько минут до конца основного времени.

Примечательно, что в компенсированное время забил Феликс, но гол отменили из-за офсайда у Торреса.

Вашему вниманию видео голов и лучших моментов матча Гранада - Барселона:

Гранада - Барселона 2:2

Голы: Сарагоса, 1, 29 - Ямал, 45+1, Роберто, 86.

Гранада: Феррейра - Санчес (Вальехо, 84), Рубио, Микель, Нева - Сарагоса, Вильяр (Петрович, 58), Гумбау, Фернандес (Торрент, 58) - Узуни (Пуэртас, 58), Бое (Кальехон, 73).

Барселона: тер Штеген - Канселу, Кунде (Араухо, 44), Кристенсен, Бальде - Гави, Гюндоган, Лопес (Роберто, 61) - Ямал (Ромеу, 76), Торрес, Феликс.

Предупреждения: Микель, Рубио, Вальехо, Нева - Канселу.

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